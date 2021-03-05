Уровень свобод в России находится на уровне Демократической республики Конго - Freedom House

09:20 Источник: Эхо Москвы

Freedom House: Уровень свобод в России находится на таком же уровне, как в Демократической республике Конго. Как говорится в докладе правозащитной организации Freedom House, эти страны получили по 20 баллов из 100 возможных и отнесены к государствам с отсутствием свобод.

В документе отмечается, что власть в авторитарной политической системе России сосредоточена в руках президента Владимира Путина, а Кремль способен манипулировать выборами и подавлять подлинное инакомыслие. Эхо Москвы