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Уровень свобод в России находится на уровне Демократической республики Конго - Freedom House

09:20 05.03.2021 Источник: Эхо Москвы

Freedom House: Уровень свобод в России находится на таком же уровне, как в Демократической республике Конго. Как говорится в докладе правозащитной организации Freedom House, эти страны получили по 20 баллов из 100 возможных и отнесены к государствам с отсутствием свобод. 

В документе отмечается, что власть в авторитарной политической системе России сосредоточена в руках президента Владимира Путина, а Кремль способен манипулировать выборами и подавлять подлинное инакомыслие.  Эхо Москвы

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