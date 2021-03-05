В Сомали исламисты из "Аш-Шабаб" захватили тюрьму, освободив более 400 заключенных
10:00 05.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Боевики из исламистской террористической группировки "Аш-Шабаб" взяли штурмом в ночь на пятницу тюрьму в городе Босасо на северо-востоке Сомали. Об этом сообщил сомалийский портал "Гарове".
В ходе перестрелки погибли три человека, еще пятеро получили ранения, отмечает он. По данным портала, боевикам удалось захватить тюрьму.
В свою очередь радиостанция "Далсан" передала, что боевики освободили более 400 находившихся в тюрьме заключенных. Большинство из них - исламисты, ожидавшие суда, подчеркивает она. Тюрьма в портовом городе Босасо является крупнейшей в сомалийском штате Пунтленд.
"Аш-Шабаб" была создана в Сомали в 2004 году. С 2008 года ее боевики периодически совершают террористические акты. К 2010 году группировка контролировала обширные территории, однако летом 2011 года была вынуждена оставить столицу Сомали Могадишо и перейти к партизанской тактике борьбы с правительством страны и его союзниками. В феврале 2012 года один из главарей "Аш-Шабаб" объявил о присоединении боевиков к террористической организации "Аль- Каида" (запрещена в РФ). Общая численность "Аш-Шабаб" оценивается в 7 тыс. боевиков.
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