Андрей Воробьев: Хочу сказать слова благодарности и акционерам, и всем, кто работает на фармзаводе в Серпухове
16:02 05.03.2021
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Фото Павла Попова
«Это одно из передовых предприятий Подмосковья, хочу сказать слова благодарности и акционерам, и всем, кто здесь работает. В период пандемии фармацевтическая отрасль Подмосковья и, в частности, это предприятие производит очень востребованные лекарства. Если брать общий объем производства лекарственных препаратов в стране – то на Московскую область приходится более 20%. То есть каждая пятая таблетка или препарат. И фарма растет сейчас быстрее других промышленных отраслей, – сказал губернатор. – В преддверии 8 марта хочу поздравить женщин, поблагодарить за работу, за профессионализм. Ну и конечно пожелать всего, что делает счастливым каждого человека – здоровья, любви, благополучия детей».
Фармацевтический завод был открыт 2 года назад. Это уже 2-я производственная площадка компании. Проект реализован в рамках соглашения, подписанного на ПМЭФ-2018. Правительство Московской области оказало поддержку в виде субсидии на создание объектов инженерной инфраструктуры, предоставило налоговые льготы. Объем инвестиций – 3 млрд руб.
«Всего у нас 5 производственных площадок, они специализируются на разных продуктах. Здесь, в Оболенске – одно из самых современных наших предприятий. Площадка специализируется на производстве таблеток и капсул», – сказал гендиректор «Биннофарм Групп» Рустем Муратов.
Производственная мощность завода – 120 млн упаковок в год. «Биннофарм Групп» выпускает в том числе препараты, рекомендованные Минздравом РФ, для лечения от COVID-19 – Азитромицин, Ацикловир, Ремантадин. В период пандемии объем производства противоковидных средств увеличен в 7 раз, открыт дополнительный цех. Осенью 2020 года завод перешел на круглосуточный режим работы.
«Я раньше работала в Санкт-Петербурге, но решила переехать сюда, поскольку предприятие обеспечивает конкурентоспособные условия труда, зарплата очень достойная», – рассказала начальник отдела обеспечения качества Юлия Еремеева.
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