0
0
134
НОВОСТИ

Андрей Воробьев: Хочу сказать слова благодарности и акционерам, и всем, кто работает на фармзаводе в Серпухове

16:02 05.03.2021

фото попова.jpg
Фото Павла Попова
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил с предстоящим женским праздником сотрудниц завода «Биннофарм Групп» в городском округе Серпухов, где выпускают препараты от коронавируса. Здесь работают свыше 550 человек, больше половины – представительницы прекрасного пола.

«Это одно из передовых предприятий Подмосковья, хочу сказать слова благодарности и акционерам, и всем, кто здесь работает. В период пандемии фармацевтическая отрасль Подмосковья и, в частности, это предприятие производит очень востребованные лекарства. Если брать общий объем производства лекарственных препаратов в стране – то на Московскую область приходится более 20%. То есть каждая пятая таблетка или препарат. И фарма растет сейчас быстрее других промышленных отраслей, – сказал губернатор. – В преддверии 8 марта хочу поздравить женщин, поблагодарить за работу, за профессионализм. Ну и конечно пожелать всего, что делает счастливым каждого человека – здоровья, любви, благополучия детей».

Фармацевтический завод был открыт 2 года назад. Это уже 2-я производственная площадка компании. Проект реализован в рамках соглашения, подписанного на ПМЭФ-2018. Правительство Московской области оказало поддержку в виде субсидии на создание объектов инженерной инфраструктуры, предоставило налоговые льготы. Объем инвестиций – 3 млрд руб.

«Всего у нас 5 производственных площадок, они специализируются на разных продуктах. Здесь, в Оболенске – одно из самых современных наших предприятий. Площадка специализируется на производстве таблеток и капсул», – сказал гендиректор «Биннофарм Групп» Рустем Муратов.

Производственная мощность завода – 120 млн упаковок в год. «Биннофарм Групп» выпускает в том числе препараты, рекомендованные Минздравом РФ, для лечения от COVID-19 – Азитромицин, Ацикловир, Ремантадин. В период пандемии объем производства противоковидных средств увеличен в 7 раз, открыт дополнительный цех. Осенью 2020 года завод перешел на круглосуточный режим работы.

«Я раньше работала в Санкт-Петербурге, но решила переехать сюда, поскольку предприятие обеспечивает конкурентоспособные условия труда, зарплата очень достойная», – рассказала начальник отдела обеспечения качества Юлия Еремеева.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:12 05.03.2021
США вводят санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского
0
9
17:00 05.03.2021
Папа Римский Франциск прибыл в Ирак
0
51
16:41 05.03.2021
Собянин: 8 марта домашний режим станет рекомендательным, а соцкарты разблокируют
0
86
16:32 05.03.2021
Медведев пообещал ускорить принятие закона о запрете взимать комиссию при оплате услуг ЖКХ
0
93
16:12 05.03.2021
«Скорее ад замерзнет» - Литва не намерена выдавать Тихановскую
0
144
16:00 05.03.2021
Возможные санкции США по госдолгу РФ приведут к дефициту бюджета и росту инфляции - Касьянов
0
160
15:32 05.03.2021
Объем ФНБ в феврале 2021 г. сократился на 97 млрд рублей
0
184
15:12 05.03.2021
Израиль завершил строительство подземных заграждений на границе с сектором Газа
0
179
15:00 05.03.2021
Почти 500 депутатов, прокуроров, судей и следователей предстали перед судом в 2020 г. - СК
0
207
14:32 05.03.2021
Медведев предложил не считать опекунство работой, лишающей права на пособие по безработице
0
228

Возврат к списку