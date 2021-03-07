Опрос: С Саркази французская юстиция обошлась менее сурово, чем с обычными гражданами
11:10 07.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мнение о том, что к рассмотрению дела Саркози юстиция подошла более жестко, чем к делу рядового гражданина, высказали лишь 22% французов. Еще 28% уверены, что подход юстиции одинаков к рассмотрению всех дел, независимо от личности и социального положения обвиняемого.
Согласно опросу, большинство населения страны (62%) уверены, что юстиция в целом относится к любым политикам "лучше, чем к рядовым гражданам". Лишь 12% респондентов высказали мнение, что судебные органы Франции выносят "более суровые решения" в отношении политиков.
Опрос был проведен 4-5 марта через интернет на основе репрезентативной выборки, которая составила 1 012 человек в возрасте от 18 лет. Погрешность составляет 1,4 - 3,1 процентных пункта.
Парижский суд признал на этой неделе Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием. Экс-президент был приговорен к 3 годам лишения свободы, двум годам условно и одному - тюремного заключения.
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