Опрос: С Саркази французская юстиция обошлась менее сурово, чем с обычными гражданами

11:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Половина французов (50%) считает, что юстиция страны вынесла бы более жесткий приговор бывшему президенту страны Николя Саркози, если бы он был рядовым гражданином. Об этом свидетельствуют данные опроса общественности, проведенного службой Ifop (ИФОП) по заказу еженедельной газеты "Журналь дю диманш", он был опубликован в воскресенье.



Мнение о том, что к рассмотрению дела Саркози юстиция подошла более жестко, чем к делу рядового гражданина, высказали лишь 22% французов. Еще 28% уверены, что подход юстиции одинаков к рассмотрению всех дел, независимо от личности и социального положения обвиняемого.



Согласно опросу, большинство населения страны (62%) уверены, что юстиция в целом относится к любым политикам "лучше, чем к рядовым гражданам". Лишь 12% респондентов высказали мнение, что судебные органы Франции выносят "более суровые решения" в отношении политиков.



Опрос был проведен 4-5 марта через интернет на основе репрезентативной выборки, которая составила 1 012 человек в возрасте от 18 лет. Погрешность составляет 1,4 - 3,1 процентных пункта.



Парижский суд признал на этой неделе Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием. Экс-президент был приговорен к 3 годам лишения свободы, двум годам условно и одному - тюремного заключения.



