В Самарской области возбуждено уголовное дело по факту ДТП с 7 погибшими

13:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам вследствие нарушения правил дорожного движения возбуждено по факту ДТП с семью погибшими в Самарской области. Оно будет передано из МВД в следственное управление СК РФ по региону, сообщил журналистам в понедельник прокурор Красноярского района области Игорь Шустов.



"Возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ. В связи с тем, что в ДТП погиб несовершеннолетний, дело будет изъято прокуратурой Красноярского района из следствия МВД и передано в следствие СУ СК по региону", - сообщил Шустов.



Столкновение легкового и грузового автомобилей на трассе в Самарской области стало причиной гибели семи человек, которые находились в салоне легкового автомобиля. Прокуратура региона начала проверку по данному факту. По данным ведомства, около 06:00 по местному времени (05:00 мск) 8 марта грузовой автомобиль "Исузу" и легковой автомобиль "Фольксваген" столкнулись на 8-м км автодороги Самара - Тольятти в районе населенного пункта Курумоч.



