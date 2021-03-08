Проект по созданию паспортов вакцинации в ЕС будет представлен 17 марта
16:10 08.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"17 марта Еврокомиссия утвердит свои предложения об этом документе, который не будет называться паспортом, а получит название "зеленый электронный пропуск". Вопрос о его практическом применении будет решаться позднее странами ЕС", - отметил он.
Ранее ЕК объявила, что на решение всех технических вопросов о введении в действии в ЕС паспортов вакцинации требуется не менее трех месяцев. Она также отметила, что в данном документе должен отображаться не только факт вакцинации, но также другие медицинские данные, связанные с иммунитетом его обладателя к COVID-19, включая факт перенесения заболевания в той или иной форме, а также даты и результаты ПЦР-тестов.
При обсуждении со странами ЕС правил будущего применения этого документа Еврокомиссия намерена добиваться, чтобы его введение не допускало дискриминации граждан ЕС, которые не прошли вакцинации. Иными словами, паспорт не должен давать преимуществ, которые не может получить человек, не прошедший вакцинации.
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