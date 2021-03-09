В Госдуме разработали законопроект об уголовной ответственности за фейки о росте цен - газета

07:48 Источник: Интерфакс

Депутат Госдумы РФ Анатолий Выборный разработал законопроект о введении уголовной ответственности за провоцирование роста цен на продукты питания, сообщает во вторник газета "Известия".

"Речь идет об уголовной ответственности за искусственное создание панического спроса на базовые группы продуктов (мясо, рыба, яйца, сахар, масло и т.д.) и распространение умышленных ценовых фейков, провоцирующих резкий скачок цен на эти товары", - пояснил изданию Выборный.

Спекулянты и недобросовестные торговцы нередко сеют панику, распространяя фейки с целью создать ажиотажный спрос на товар, а затем поднимают на него цены, объясняя подорожание сумасшедшим спросом, уточняет автор законодательной инициативы.

Законопроект предусматривает за это штраф для физических лиц от 200 тыс. до 500 тыс. рублей или лишение свободы на срок до трех лет, а для юридических лиц - от 500 тыс. до 800 тыс. рублей.



