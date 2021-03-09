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Биологи нашли ближайшего родственника SARS-CoV-2 среди летучих мышей на юге Китая

14:32 09.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ученые из Китая и Австралии провели масштабную перепись коронавирусов, поражающих летучих мышей на юге КНР, и открыли сразу четырех близких родственников SARS-CoV-2, один из которых, RpYN06, почти идентичен ему по структуре генома. Выводы ученых были опубликованы в статье в электронной библиотеке bioRxiv.

"Мы изучили свыше четырех сотен образцов биожидкостей, собранных среди представителей 23 видов летучих мышей, живущих в одном из регионов провинции Юннань. Нам удалось выделить сразу четыре ранее неизвестных коронавируса, похожих на SARS-CoV-2, а также три патогена, родственных возбудителю атипичной пневмонии", - пишут исследователи.

Точная история появления вируса SARS-CoV-2, вызвавшего пандемию коронавирусной инфекции, остается предметом споров среди биологов и эволюционистов. Пока ученые не могут точно сказать, где и когда возник этот вирус, а также то, какие животные, в том числе летучие мыши и панголины, были его промежуточными носителями.

Ситуацию усложняет то, что предок SARS-CoV-2 предположительно начал распространяться среди летучих мышей Восточной Азии относительно давно, еще в середине прошлого столетия. Учитывая высокую распространенность вирусов и большое видовое разнообразие рукокрылых в регионе, это препятствует быстрому раскрытию траектории эволюции возбудителя COVID-19.

Группа молекулярных биологов под руководством Эдварда Холмса, профессора Сиднейского университета (Австралия), сделала большой шаг к раскрытию истории эволюции коронавируса, организовав первую масштабную перепись патогенов, поражающих летучих мышей в провинции Юннань, где находится предположительная "родина" SARS-CoV-2.

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