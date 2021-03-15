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Заявление Лукашенко об отсутствии у Белоруссии друзей вряд ли относится к РФ - Песков

13:00 15.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и Белоруссия являются скорее не друзьями, а братьями, а заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко об отсутствии у страны друзей в мире вряд ли относится к РФ, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Мы исходим из того, что такое заявление вряд ли может относиться к России", - ответил он на вопрос о том, как в Кремле понимают и расценивают слова Лукашенко.

Песков напомнил, что Россия и Белоруссия входят в Союзное государство. "И скорее мы не друзья, а братья", - заметил представитель Кремля.

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