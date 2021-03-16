Собянин: Детский хоспис «Дом с маяком» получит гранты из бюджета города
18:11 16.03.2021
Центральная клиническая больница (ЦКБ) святителя Алексия и детский хоспис «Дом с маяком» получат из бюджета Москвы гранты, выделенные мэром Сергеем Собяниным. Эти средства можно будет использовать на оказание паллиативной помощи.
Грант ЦКБ святителя Алексия составит 60,75 млн руб., что даст возможность профинансировать паллиативную помощь в стационаре в объеме 9 тыс. койкодней. Хоспису будет выделено 106,9 млн руб., что позволит оказать стационарную помощь в объеме 2670 койкодней, а также выполнить 14 тыс. посещений на дому.
Паллиативную медицинскую помощь будут оказывать неизлечимо больным пациентам, которые нуждаются в симптоматической терапии, психосоциальной помощи и длительном постороннем уходе.
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