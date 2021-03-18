Рынок рекламы по итогам 2020 года сократился на 4% - АКАР
14:00 18.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российский рынок рекламы по итогам 2020 года сократился на 4% и составил 473 млрд рублей за вычетом НДС. Об этом говорится в сообщении Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), поступившем в ТАСС.
"Суммарный объем рекламы в средствах ее распространения за вычетом НДС составил свыше 473 млрд руб., что на 4% меньше, чем годом раньше. Для тяжелого ковидного года это достаточно хороший результат, учитывая, что среднее падение по мировому рекламному рынку составило порядка 7,5%, а многие ведущие зарубежные рынки сократились на 10-15 и даже на 20%", - указано в сообщении.
Сегмент телевидения потерял 3% - объем составил 169 млрд рублей, радио потеряло 30% - 11,2 млрд рублей, пресса потеряла 47% - 8 млрд рублей, в том числе газеты (-50%) - 2,8 млрд, журналы (-45%) - 5,1 млрд. Рынок наружной рекламы сократился на 22% - его объем составил 27,1 млрд. При этом рынок интернет-рекламы возрос на 4%, он достиг 253 млрд рублей.
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