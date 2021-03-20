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НОВОСТИ

Еще один эсминец США идет "обеспечивать безопасность" в Черном море

11:15 20.03.2021 Источник: Интерфакс

Американский ракетный эсминец Thomas Hudner ("Томас Хаднер") направляется в Черное море "для проведения операций по обеспечению безопасности на море", сообщил в субботу 6-й оперативный флот США. Он уже миновал пролив Дарданеллы и сейчас идет по Мраморному морю в направлении Босфора.

Это уже второй боевой корабль ВМС США, который за последние два дня заходит в акваторию Черного моря. В пятницу туда вошел ракетный крейсер ВМС США Monterey ("Монтерей").

В Национальном центре управления обороной РФ накануне сообщили, что российские военные следят за американским крейсером.

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