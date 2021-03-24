Покупатели в феврале совершили при помощи сервиса SberPay миллион операций

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Покупатели все чаще оплачивают товары и услуги в интернете, используя сервис оплаты SberPay, работа которого была начата Сбером летом 2020 года. По данным банка, количество операций с использованием этой технологии растет каждый месяц на 10-15%. За февраль нынешнего года с ее помощью проведен миллион операций. «В период пандемии россияне стали чаще отдавать предпочтение оплате покупок и услуг в интернете, - констатирует заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царёв. - В прошлом году мы запустили новый сервис — SberPay. Количество сайтов, где возможно оплатить покупку или услугу с помощью SberPay, с момента запуска увеличилось с 300 до 56 тысяч. Сервис не только позволяет оплачивать покупки онлайн, но совершать оплату значительно быстрее, не тратя время на ввод номера телефона или реквизитов карты. Использование сервиса еще и безопасно, так как данные не передаются на сторонние сайты».

При этом Сбер активно продолжает расширять партнерскую сеть и к сервису присоединились более 56 тыс. компаний, среди которых, например, World Class, Hoff, а также СберМаркет, СитиМобил, Самокат, СберПрайм, а так же сервисы экосистемы Сбера.