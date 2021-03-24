НАТО хотелось бы иметь механизмы контроля над ядерным оружием, в том числе китайским

20:54 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАТО твердо выступает в поддержку механизмов контроля над ядерными вооружениями и считает необходимым адаптировать их, чтобы они покрывали больше стран, в частности, Китай. Об этом заявил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"НАТО твердо выступает в поддержку режима контроля над ядерными вооружениями, - подчеркнул он. - Но нам нужно расширять соглашения по контролю над вооружениями, которые должны покрывать больше видов вооружения и больше государств, например, Китай", - заявил он.