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Полиция Амстердама применила водометы против протестующих

09:32 29.03.2021 Источник: Газета.Ru

В Амстердаме для разгона демонстраций против коронавирусных ограничений полиция использовала водометы. Об этом в воскресенье, 28 марта, сообщил нидерландский портал AD.

Как сообщается, всего на Музейной площади в столице Нидерландов, куда уже несколько недель по выходным приходят противники антиковидных ограничений, собралось свыше тысячи человек.

Стражи порядка призывали протестующих разойтись, но те отказались. После этого силовики применили спецсредства для разгона демонстрации.

Издание отмечает, что с 17 января полицейское управление Амстердама 11 раз разгоняло демонстрации против антиковидных мер, в том числе против комендантского часа.

Власти Нидерландов 23 января ввели в стране комендантский час. Он действует с 21.00 до 04.30. Для нарушителей предусмотрен штраф €95.  Газета.Ru

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