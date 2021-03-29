Две российские подлодки выполнили пуски торпед в Черном море
13:20 29.03.2021 Источник: Интерфакс
Экипажи дизель-электрических подводных лодок "Колпино" и "Великий Новгород" выполнили торпедные стрельбы из подводного положения, сообщил в понедельник Черноморский флот (ЧФ).
"Стрельбы выполнялись практическими торпедами. После завершения мероприятий все торпеды были подняты катером-торпедоловом из воды", - сказано в сообщении.
Эффективность применения торпедного оружия экипажами черноморских подлодок будет оценена после получения данных о наведении торпед на цель в лабораторных условиях, информирует штаб флота.
По его данным, торпедные стрельбы были плановыми.
"Колпино" и "Великий Новгород" - дизель-электрические подводные лодки третьего поколения обновленного проекта 636.3, построенные для ЧФ РФ. Особенность субмарин проекта - комплекс ударного высокоточного ракетного вооружения "Калибр-ПЛ", а также обновлённое радиоэлектронное оборудование.
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