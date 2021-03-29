0
0
123
НОВОСТИ

Две российские подлодки выполнили пуски торпед в Черном море

13:20 29.03.2021 Источник: Интерфакс

Экипажи дизель-электрических подводных лодок "Колпино" и "Великий Новгород" выполнили торпедные стрельбы из подводного положения, сообщил в понедельник Черноморский флот (ЧФ).

"Стрельбы выполнялись практическими торпедами. После завершения мероприятий все торпеды были подняты катером-торпедоловом из воды", - сказано в сообщении.

Эффективность применения торпедного оружия экипажами черноморских подлодок будет оценена после получения данных о наведении торпед на цель в лабораторных условиях, информирует штаб флота.

По его данным, торпедные стрельбы были плановыми.

"Колпино" и "Великий Новгород" - дизель-электрические подводные лодки третьего поколения обновленного проекта 636.3, построенные для ЧФ РФ. Особенность субмарин проекта - комплекс ударного высокоточного ракетного вооружения "Калибр-ПЛ", а также обновлённое радиоэлектронное оборудование.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

15:12 29.03.2021
Трое граждан Таджикистана в Новой Москве получили ножевые ранения, один убит - источник
0
51
15:00 29.03.2021
Суд приговорил к 12 годам колонии гражданку РФ, передававшую Украине секретные сведения
0
65
14:32 29.03.2021
Песков рассказал, что Путин постоянно подшучивает над ним 1 апреля
0
114
14:12 29.03.2021
Парад Победы 9 мая в Москве состоится, об участии зарубежных гостей пока не известно
0
136
14:00 29.03.2021
ВВС КНР провели крупные маневры в районе Тайваня
0
173
13:32 29.03.2021
Главный фтизиатр Минздрава сообщила о возможном всплеске туберкулеза
0
195
13:05 29.03.2021
Банк БРИКС одобрил кредит России на $1 млрд по программе поддержки в борьбе с COVID-19
0
237
13:00 29.03.2021
Элла Памфилова переизбрана председателем ЦИК РФ
0
214
12:32 29.03.2021
Число выпускников аспирантуры в РФ в 2010-2019 годах снизилось вдвое - исследование
0
279
12:20 29.03.2021
Глава ФБК Жданов сообщил об аресте своего отца по делу о превышении полномочий
0
259

Возврат к списку