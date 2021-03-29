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Снятый с мели Ever Given из-за ветра вновь встал почти поперек Суэцкого канала - Reuters

16:00 29.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заблокировавший движение в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given, который ранее в понедельник удалось снять с мели, из-за сильного ветра частично развернулся и снова встал почти поперек водной артерии. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на очевидца и источник в администрации канала.

По его данным, при этом, несмотря на изменение позиции, судно не село вновь на мель. Других подробностей пока не приводится.

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