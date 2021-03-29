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Посол РФ в США рассчитывает вернуться в Вашингтон в ближайшее время

16:32 29.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посол России в США Анатолий Антонов в понедельник сообщил ТАСС, что рассчитывает вернуться в Вашингтон в ближайшее время.

"Рассчитываю в ближайшее время", - сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

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