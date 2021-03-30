В Ставропольском крае произошло массовое отравление

18:40 Источник: Эхо Москвы

В Ставропольском крае зафиксировано массовое отравление. Более 50 человек обратились в больницу с признаками кишечного расстройства. Более половины из них дети. О причинах заражения пока ничего неизвестно.

Отметим, что за последние дни в России произошло несколько случаев отравления детей. В частности, в Волгоградской области и Дагестане. Эхо Москвы