В Ставропольском крае произошло массовое отравление
18:40 30.03.2021 Источник: Эхо Москвы
В Ставропольском крае зафиксировано массовое отравление. Более 50 человек обратились в больницу с признаками кишечного расстройства. Более половины из них дети. О причинах заражения пока ничего неизвестно.
Отметим, что за последние дни в России произошло несколько случаев отравления детей. В частности, в Волгоградской области и Дагестане. Эхо Москвы
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