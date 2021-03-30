0
0
0
НОВОСТИ

В Ставропольском крае произошло массовое отравление

18:40 30.03.2021 Источник: Эхо Москвы

В Ставропольском крае зафиксировано массовое отравление. Более 50 человек обратились в больницу с признаками кишечного расстройства. Более половины из них дети. О причинах заражения пока ничего неизвестно.

Отметим, что за последние дни в России произошло несколько случаев отравления детей. В частности, в Волгоградской области и Дагестане.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

18:00 30.03.2021
В Роспотребнадзоре заявили, что не ждут третьей волны коронавируса
0
111
17:32 30.03.2021
Из-за последствий пандемии 3% предпринимателей покинули рынок, еще 10% опасаются банкротства - Титов
0
129
17:12 30.03.2021
"Мемориал" подал жалобу в ЕСПЧ на приговор Юрию Дмитриеву
0
155
17:00 30.03.2021
В доме в Подмосковье, откуда мужчина стреляет по силовикам, произошли несколько взрывов
0
210
16:32 30.03.2021
Число абортов в РФ снизилось на 39% с 2016 года - Голикова
0
192
16:30 30.03.2021
В центре Москвы отремонтируют крыши шести исторических зданий
0
202
16:12 30.03.2021
Власти будут пресекать попытки конфликтов между диаспорами в РФ - Путин
0
264
16:00 30.03.2021
Минпросвещения РФ готовит систему оценки образовательных потребностей детей мигрантов
0
216
15:32 30.03.2021
Мужчина, устроивший стрельбу по силовикам в Подмосковье, остался в доме один
0
260
15:12 30.03.2021
РФ не допустит переноса на свою территорию межэтнических конфликтов из-за рубежа - Путин
0
318

Возврат к списку