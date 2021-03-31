0
0
153
НОВОСТИ

Всемирный банк назвал должников России

09:20 31.03.2021 Источник: РБК

Всемирный банк впервые представил данные о двусторонней задолженности подавляющего большинства развивающихся стран перед другими государствами, в том числе перед Российской Федерацией. 

По данным Всемирного банка, на конец 2019 года около 30 развивающихся стран были должны России почти $22,9 млрд по двусторонним займам: это либо долги государств, либо долги юрлиц, гарантированные государствами.

Россия занимает пятое место в списке крупнейших суверенных кредиторов для развивающихся стран, следует из данных Всемирного банка, которые собрал экономист американского Института управления природными ресурсами (NRGI) Дэвид Михалый. Лидирует Китай, прокредитовавший развивающихся заемщиков на $149 млрд.

Крупнейшим государственным должником России является Белоруссия — $8,1 млрд на конец 2019 года (сумма совпадает с той, которую Минфин Белоруссии раскрывал в проспекте своих еврооблигаций в июне 2020 года). В конце 2020 года страны подписали межправительственное соглашение о предоставлении Минску еще $1 млрд от России.

Более $1 млрд на конец 2019 года была должна России каждая из следующих стран: Бангладеш, Венесуэла, Индия, Вьетнам и Йемен, следует из данных Всемирного банка. РБК писал, что Бангладеш является бенефициаром экспортных кредитов России на постройку атомной электростанции (АЭС), строящейся с 2017 года. При экспортном кредите «живых» денег страна-бенефициар не видит: они идут на оплату поставок, услуг или работ российских экспортеров. По данным ВБ, в 2019 году появился двусторонний долг Египта перед Россией на сумму $495,5 млн.

Задолженность африканских стран (не считая Египта) перед Россией составила $973 млн на конец 2019 года. Это Сомали ($418 млн), а также Мозамбик, Эфиопия, Мадагаскар, Замбия, Судан и Танзания. В основном эти страны брали кредиты еще у СССР, но есть и новые российские кредиты - у Замбии и Мозамбика, видно из статистики Всемирного банка.  РБК

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:05 31.03.2021
Российские хакеры могли похитить тысячи электронных писем Госдепа США - Politico
0
18
10:00 31.03.2021
В Новосибирске из-за сообщений о минировании эвакуируют мэрию
0
32
09:32 31.03.2021
Коммунальные долги продавцов квартир могут переложить на покупателей
0
102
09:05 31.03.2021
В кабмине рассказали о масштабном сокращении госаппарата
0
146
09:00 31.03.2021
В РФ вступает в силу новый порядок записи в первый класс
0
151
08:20 31.03.2021
По делу Навального Макрон и Меркель получили разъяснения от Путина - Кремль
0
234
08:10 31.03.2021
Третий день подряд в Румынии проходят протесты против ограничительных мер
0
186
08:00 31.03.2021
В России зарегистрирована первая в мире вакцина против COVID-19 для животных
0
198
22:40 30.03.2021
В Великобритании появился памятник Грете Тунберг
0
550
22:00 30.03.2021
Стрелявший в Подмосковье по силовикам мужчина, предварительно, погиб в горящем доме
0
648

Возврат к списку