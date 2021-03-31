Еврокомиссия объявила о подаче судебного иска против Польши - еврокомиссар

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия объявила о подаче в Европейский суд юстиции иск против Польши за нарушение прав судей и принципа независимости судебной системы в этой стране. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс в среду на пресс- конференции в Брюсселе.

Критику Еврокомиссии и польской оппозиции вызвал закон о реформе судебной системы, который предполагает, в частности, дисциплинарную ответственность судей за действия политического характера. Верховный суд Польши отмечал, что реформа может привести к исключению страны из Европейского союза.

"Еврокомиссия приняла важное решение по защите прав судей и правового государства в Польше, Еврокомиссия приняла решение о подаче иска в Европейский суд юстиции иска против Польши", - заявил он.