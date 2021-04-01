Уровень бедности российских семей без детей вырос более чем в два раза во время пандемии

09:05 Источник: Эхо Москвы

Уровень бедности российских семей без детей во время пандемии вырос более чем в два раза. Об этом говорится в докладе Высшей школы экономики. В нем отмечается, что основной формой федеральной помощи населению в период эпидемии поддержка стала поддержка семей с детьми, а не рынка труда и работников. Самые большие выплаты получили семьи с детьми от трех до семи лет. Это привело к тому, что уровень бедности таких семей снизился с 32% до 24% и почти приблизился к докризисному. Эхо Москвы