Перемещение российских войск по РФ не должно беспокоить другие страны - Песков

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Перемещение российских войск по территории страны не должно беспокоить другие государства, поскольку никак не угрожает им. Об этом журналистам в четверг заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывания украинских военных о наращивании сил РФ вдоль границы с Украиной.

"Российская Федерация перемещает вооруженные силы в пределах своей территории по своему усмотрению. Это не должно никого беспокоить, это ни для кого не представляет никакой угрозы", - подчеркнул представитель Кремля. По его словам, "Российская Федерация предпринимает необходимые меры для обеспечения безопасности своих рубежей". Песков отметил, что "российские войска никогда не участвовали и не участвуют в вооруженных конфликтах на территории Украины".