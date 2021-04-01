Перемещение российских войск по РФ не должно беспокоить другие страны - Песков
13:00 01.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Перемещение российских войск по территории страны не должно беспокоить другие государства, поскольку никак не угрожает им. Об этом журналистам в четверг заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывания украинских военных о наращивании сил РФ вдоль границы с Украиной.
"Российская Федерация перемещает вооруженные силы в пределах своей территории по своему усмотрению. Это не должно никого беспокоить, это ни для кого не представляет никакой угрозы", - подчеркнул представитель Кремля. По его словам, "Российская Федерация предпринимает необходимые меры для обеспечения безопасности своих рубежей". Песков отметил, что "российские войска никогда не участвовали и не участвуют в вооруженных конфликтах на территории Украины".
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