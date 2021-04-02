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Президент Зеленский: Наша армия способна дать отпор кому угодно...

20:10 02.04.2021 Источник: Интерфакс

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская армия способна дать отпор кому угодно, что усиливает позиции Украины для урегулирования ситуации на Донбассе дипломатическим путем.

"Касательно ситуации на востоке Украины. Сохранение режима полного прекращения огня - залог продолжения тяжелых, но очень необходимых переговоров в Минском и Нормандском форматах. В который раз подчеркиваю, наша армия способна дать отпор кому угодно. И это усиливает наши позиции для урегулирования дипломатическим способом. Именно дипломатическим, который выбрала Украина для реинтеграции временно оккупированных территорий и возвращения наших людей", - заявил Зеленский в видеоообращении по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны в пятницу.

Президент также отметил, что на этом пути Украина имеет полную и неизменную поддержку международных партнеров, в частности Европы и США.

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