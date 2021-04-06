Яйцо Фаберже в честь десятилетия «Игры престолов»

10:17 Источник: НГ-Online

Стриминговый сервис НВО объявил, что в честь десятилетия с момента выхода первой серии «Игры престолов» ( 17 апреля 2011 года) весь месяц будет отмечаться «железная годовщина» (The Iron Anniversary). В рамках этого события в эфире телеканала состоится марафон сериала, а HBO Max покажет специальную интерактивную страницу с информацией об «Игре престолов»: у подписчиков появится доступ к более чем 150 видео, в том числе к роликам о съемках.

Кроме того, компания «Фаберже» представит уникальное драгоценное яйцо, инкрустированное бриллиантами и рубинами, дизайн которого был вдохновлен историей героини сериала Дейенерис Таргариен. Как пишет The Hollywood Reporter, изделие стоит $2,2 млн. Оформление яйца разработали ведущий дизайнер Faberge Ltd Лийса Таллгрен и художница по костюмам «Игры престолов» Мишель Клэптон.

Для фанатов сериала также выпустят линейку крафтового пива и лимитированную серию фигурок героев.

Вера Цветкова