Передача ВМФ России атомного крейсера "Адмирал Нахимов" перенесена на 2023 год - источник

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Передача Военно-морскому флоту (ВМФ) РФ тяжелого атомного ракетного крейсера проекта 11442М (шифр "Орлан") "Адмирал Нахимов", проходящего ремонт и модернизацию на заводе "Севмаш", возможна в 2023 году. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Из-за проблем с поставщиками передача крейсера "Адмирал Нахимов" флоту перенесена в лучшем случае на 2023 год", - уточнил он.

В пресс-службе "Севмаша" (предприятие в составе Объединенной судостроительной корпорации) не стали комментировать ТАСС эту информацию.