0
0
58
НОВОСТИ

Передача ВМФ России атомного крейсера "Адмирал Нахимов" перенесена на 2023 год - источник

09:00 07.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Передача Военно-морскому флоту (ВМФ) РФ тяжелого атомного ракетного крейсера проекта 11442М (шифр "Орлан") "Адмирал Нахимов", проходящего ремонт и модернизацию на заводе "Севмаш", возможна в 2023 году. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Из-за проблем с поставщиками передача крейсера "Адмирал Нахимов" флоту перенесена в лучшем случае на 2023 год", - уточнил он.

В пресс-службе "Севмаша" (предприятие в составе Объединенной судостроительной корпорации) не стали комментировать ТАСС эту информацию.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

09:00 07.04.2021
Передача ВМФ России атомного крейсера "Адмирал Нахимов" перенесена на 2023 год - источник
0
17
20:00 06.04.2021
Новое испытание американского гиперзвукового оружия завершилось неудачей - ВВС США
0
102
11:00 06.04.2021
Носитель "Посейдонов" подлодка "Белгород" будет нести службу на Тихом океане - источник
0
114
10:32 06.04.2021
Эксперты CNN заявили об обнаружении строящихся в Арктике военных баз РФ
0
124
22:40 05.04.2021
США потребовали у России объяснить стягивание войск к юго-западным границам
0
162
14:12 05.04.2021
ВМФ России способен противостоять НАТО - Business Insider
0
200
09:32 05.04.2021
Железнодорожные войска России приступят к строительству второй ветки БАМа
0
197
15:00 03.04.2021
На маневрах Cossack mace военные Украины и НАТО будут учиться отражать наступление "условной страны-агрессора"
0
325
14:35 03.04.2021
Минобороны Германии: ФРГ находится в центре атак, которые могут быть связаны с Россией
0
285
12:00 03.04.2021
Тихоокеанский флот провел в Японском море учения со срельбами
0
283

Возврат к списку