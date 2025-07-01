Цена газа в Европе в I полугодии выросла на 40% к прошлому году
10:00 01.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
НОВОСТИ
- 10:20 01.07.2025
- Умершая после избиения в Осаке россиянка пыталась защищаться — ТВ
- 10:05 01.07.2025
- В ДНР обнаружен схрон ВСУ с химическим оружием для сброса с БПЛА — ФСБ
- 09:32 01.07.2025
- Дефицит осадков в июле прогнозируется более чем в 10 регионах РФ — Вильфанд
- 09:20 01.07.2025
- РФ в этом году сохранит добычу угля, в следующем начнет ее наращивать
- 09:05 01.07.2025
- Тарифы за услуги ЖКХ проиндексируют в РФ с 1 июля в среднем на 11,9%
- 09:00 01.07.2025
- Силы ПВО за ночь сбили 60 украинских БПЛА над регионами России
- 22:40 30.06.2025
- ВСУ пытались атаковать Донецк ракетами Storm Shadow — оперативные службы
- 22:00 30.06.2025
- Территория ЛНР освобождена на 100% — Пасечник
- 21:20 30.06.2025
- Украинские чиновники за закрытыми дверьми все чаще говорят о прекращении огня — FT
- 20:40 30.06.2025
- Украина получила от Канады еще $1,7 млрд из доходов от замороженных активов РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать