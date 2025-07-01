Цена газа в Европе в I полугодии выросла на 40% к прошлому году

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средняя цена газа в Европе по итогам I полугодия выросла на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до около $464 за 1 тыс. кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE о фьючерсах и подсчеты ТАСС. Росту стоимости способствовали возросший отбор в отопительный сезон, необходимость раннего начала заполнения хранилищ к следующей зиме и геополитические риски.