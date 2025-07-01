В ДНР обнаружен схрон ВСУ с химическим оружием для сброса с БПЛА — ФСБ

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ и военнослужащие Министерства обороны России обнаружили в Кураховском районе ДНР украинский схрон с химическим оружием для сброса с БПЛА. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Федеральной службой безопасности совместно с Минобороны России близи села Ильинка Кураховского района Донецкой Народной Республики обнаружен схрон ВСУ с предназначенными для сброса с БПЛА самодельными взрывными устройствами, снаряженными взрывчатым веществом (пластитом) и боевым отравляющим веществом хлорпикрином, запрещенным к применению в качестве средства ведения войны международной Конвенцией о запрещении химического оружия», — сообщили в ФСБ.