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НОВОСТИ

В ДНР обнаружен схрон ВСУ с химическим оружием для сброса с БПЛА — ФСБ

10:05 01.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ и военнослужащие Министерства обороны России обнаружили в Кураховском районе ДНР украинский схрон с химическим оружием для сброса с БПЛА. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Федеральной службой безопасности совместно с Минобороны России близи села Ильинка Кураховского района Донецкой Народной Республики обнаружен схрон ВСУ с предназначенными для сброса с БПЛА самодельными взрывными устройствами, снаряженными взрывчатым веществом (пластитом) и боевым отравляющим веществом хлорпикрином, запрещенным к применению в качестве средства ведения войны международной Конвенцией о запрещении химического оружия», — сообщили в ФСБ.

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