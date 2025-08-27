Задержан россиянин, готовивший атаку на военный аэродром в Энгельсе
11:00 27.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники ФСБ задержали 35-летнего жителя Волгограда, который по заданию СБУ готовил атаку на военный аэродром в Энгельсе Саратовской области. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
По данным ФСБ, «фигурант по заданию СБУ арендовал жилое помещение вблизи военного аэродрома (г. Энгельс), где должен был оборудовать модуль навигации для ударных БПЛА противника с целью последующего огневого поражения инфраструктуры Министерства обороны РФ». Под видом курьера одного из популярных сервисов доставки, с атрибутикой которого передвигался по территории Саратова, он планировал извлечь заранее заготовленные средства диверсии из тайника.
