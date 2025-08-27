0
0
156
НОВОСТИ

Жильцам грозят штрафы от 5 тыс. руб. за «самозахват» парковки во дворе — депутат

11:20 27.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жители многоквартирных домов не имеют права самостоятельно закреплять за собой места для парковки во дворах, а за самовольную установку ограждений грозит штраф от 5 тыс. рублей. Об этом ТАСС рассказал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов («Единая Россия»), комментируя ситуации, когда жильцы фиксируют для своих машин конкретные места рядом с домом.

«За самостоятельное ограждение парковочного места может грозить ответственность по статье 7.1 КоАП РФ („Самовольное занятие земельного участка“). Если кадастровая стоимость участка не определена, то штраф физлицам составит от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, должностным лицам — от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, юрлицам — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей», — сказал Колунов. Он добавил, что в случае, если кадастровая стоимость участка определена, граждан «ждет штраф от 1% до 1,5% от цены участка, но не менее 5 тыс. рублей».

Зампред думского комитета отметил, что, согласно Жилищному кодексу, участок, на котором расположен дом, и придомовая территория принадлежат собственникам помещений этого дома на праве общей долевой собственности.

«Проще говоря, дом и весь участок вокруг — собственность жильцов, — пояснил Колунов. — Жильцы порой некорректно понимают закон, хотя сегодня такие случаи встречаются все реже, и считают, что если они долевые собственники дворового участка, то свое место для парковки можно оградить столбами, натянуть цепь и так далее». «Подчеркиваю, это незаконно и является самозахватом земли», — указал депутат.

При этом Колунов добавил, что «законный способ закрепить место для парковки — организация общего собрания собственников и принятие решения об установке ограждений или выделении отдельных мест». Однако необходимо получить соответствующее согласие от большинства собственников, включая владельцев нежилых помещений. Если согласие будет получено, то с ним по поводу установки ограждения нужно будет обратиться в территориальный орган власти.

«Но, опять же, это не наложит какие-то обязательства на жильцов или гостей дома и не запретит им парковаться. Правила установлены будут, но никакой ответственности, кроме порицаний от соседей, не будет», — сказал Колунов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

10:05 24.01.2024
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
0
11675
09:32 24.01.2024
Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
0
12039
09:05 24.01.2024
Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
0
11334
20:00 23.01.2024
ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
0
11670
17:00 23.01.2024
В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
0
11650
14:32 23.01.2024
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
0
11652
13:00 23.01.2024
Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
0
11507
12:32 23.01.2024
НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
0
11692
12:05 23.01.2024
Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
0
11561
10:20 23.01.2024
В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
0
11392

Возврат к списку