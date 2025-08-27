Жильцам грозят штрафы от 5 тыс. руб. за «самозахват» парковки во дворе — депутат
11:20 27.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Жители многоквартирных домов не имеют права самостоятельно закреплять за собой места для парковки во дворах, а за самовольную установку ограждений грозит штраф от 5 тыс. рублей. Об этом ТАСС рассказал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов («Единая Россия»), комментируя ситуации, когда жильцы фиксируют для своих машин конкретные места рядом с домом.
«За самостоятельное ограждение парковочного места может грозить ответственность по статье 7.1 КоАП РФ („Самовольное занятие земельного участка“). Если кадастровая стоимость участка не определена, то штраф физлицам составит от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, должностным лицам — от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, юрлицам — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей», — сказал Колунов. Он добавил, что в случае, если кадастровая стоимость участка определена, граждан «ждет штраф от 1% до 1,5% от цены участка, но не менее 5 тыс. рублей».
Зампред думского комитета отметил, что, согласно Жилищному кодексу, участок, на котором расположен дом, и придомовая территория принадлежат собственникам помещений этого дома на праве общей долевой собственности.
«Проще говоря, дом и весь участок вокруг — собственность жильцов, — пояснил Колунов. — Жильцы порой некорректно понимают закон, хотя сегодня такие случаи встречаются все реже, и считают, что если они долевые собственники дворового участка, то свое место для парковки можно оградить столбами, натянуть цепь и так далее». «Подчеркиваю, это незаконно и является самозахватом земли», — указал депутат.
При этом Колунов добавил, что «законный способ закрепить место для парковки — организация общего собрания собственников и принятие решения об установке ограждений или выделении отдельных мест». Однако необходимо получить соответствующее согласие от большинства собственников, включая владельцев нежилых помещений. Если согласие будет получено, то с ним по поводу установки ограждения нужно будет обратиться в территориальный орган власти.
«Но, опять же, это не наложит какие-то обязательства на жильцов или гостей дома и не запретит им парковаться. Правила установлены будут, но никакой ответственности, кроме порицаний от соседей, не будет», — сказал Колунов.
