ЕГЭ нуждается в совершенствовании в части письменных ответов — глава РАО Васильева

11:05 27.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Система ЕГЭ нуждается в совершенствовании в части письменных ответов, где проявляется творческое начало сдающего. Об этом в интервью ТАСС сообщила президент Российской академии образования Ольга Васильева.

«Я думаю, что нужно совершенствовать систему ЕГЭ и давать больше возможностей в части письменных ответов, где проявляется творческое начало, прежде всего это ответы по истории, по литературе, по русскому языку», — сказала она.

