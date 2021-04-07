В рамках Весеннего фестиваля спорта на ВДНХ 10 апреля выступит фигуристка Ирина Слуцкая

13:35

Перед участниками Весеннего фестиваль спорта в Доме культуры ВДНХ выступит бывшая фигуристка Ирина Слуцкая. В 16:00 она проведет лекцию под названием «Фигурное катание как смысл жизни. Как начать свой путь в этом виде спорта и к чему быть готовым». «Ирина Слуцкая - суперзвезда фигурного катания, двукратный призер Олимпийских игр, семикратная чемпионка Европы и двукратная чемпионка мира - раскроет секреты спорта, которому посвятила всю свою жизнь. Она расскажет, как начинала свою карьеру в фигурном катании, как справлялась с трудностями и неудачами. Объяснит, как правильно привить ребенку любовь к этому непростому виду спорта и какую школу выбрать», - сообщают представители департамента спорта Москвы. А в 18.30 перед зрителями выступит журналист и блогер Александра Воскресенская, которая занимается популяризацией любительского триатлона.

Для того, чтобы попасть на лекции, необходимо зарегистрироваться на сайте Timepad и прийти на нужное событие. Количество мест ограничивается для того, чтобы гости могли сохранить социальную дистанцию и лекция прошла безопасно. Также трансляцию выступлений можно посмотреть на YouTube-канале «Московского спорта» в прямом эфире или записи.

Напомним, фестиваль спорта будет проходить на ВДНХ до 22 мая. Это совместный проект автономной некоммерческой организации «Московский спорт» и ВДНХ при поддержке столичного департамента спорта. Мероприятие позволяет москвичам и гостям столицы посещать лекции и мастер-классы известных российских спортсменов.