В рамках Весеннего фестиваля спорта на ВДНХ 10 апреля выступит фигуристка Ирина Слуцкая
13:35 07.04.2021
Перед участниками Весеннего фестиваль спорта в Доме культуры ВДНХ выступит бывшая фигуристка Ирина Слуцкая. В 16:00 она проведет лекцию под названием «Фигурное катание как смысл жизни. Как начать свой путь в этом виде спорта и к чему быть готовым». «Ирина Слуцкая - суперзвезда фигурного катания, двукратный призер Олимпийских игр, семикратная чемпионка Европы и двукратная чемпионка мира - раскроет секреты спорта, которому посвятила всю свою жизнь. Она расскажет, как начинала свою карьеру в фигурном катании, как справлялась с трудностями и неудачами. Объяснит, как правильно привить ребенку любовь к этому непростому виду спорта и какую школу выбрать», - сообщают представители департамента спорта Москвы. А в 18.30 перед зрителями выступит журналист и блогер Александра Воскресенская, которая занимается популяризацией любительского триатлона.
Для того, чтобы попасть на лекции, необходимо зарегистрироваться на сайте Timepad и прийти на нужное событие. Количество мест ограничивается для того, чтобы гости могли сохранить социальную дистанцию и лекция прошла безопасно. Также трансляцию выступлений можно посмотреть на YouTube-канале «Московского спорта» в прямом эфире или записи.
Напомним, фестиваль спорта будет проходить на ВДНХ до 22 мая. Это совместный проект автономной некоммерческой организации «Московский спорт» и ВДНХ при поддержке столичного департамента спорта. Мероприятие позволяет москвичам и гостям столицы посещать лекции и мастер-классы известных российских спортсменов.
НОВОСТИ
- 14:00 07.04.2021
- Иностранных лидеров в этом году не будут приглашать на парад Победы в Москве - Песков
- 13:32 07.04.2021
- ЕС анонсировал экономические санкции против хунты в Мьянме
- 13:20 07.04.2021
- "Хизбалла" может открыть официальное представительство в Москве
- 13:05 07.04.2021
- Названы российские города, где реже и чаще всего покупают лекарства
- 13:00 07.04.2021
- Пушилин заявил, что Донбасс не хочет войны и не намерен ее начинать
- 12:32 07.04.2021
- Сменить профессию хотел бы каждый третий россиянин - опрос
- 12:20 07.04.2021
- В случае принятия изменений в российских паспортах менять документ не потребуется - МВД
- 12:05 07.04.2021
- Исламабад считает Россию фактором стабильности в регионе и мире - глава МИД Пакистана
- 12:00 07.04.2021
- Контрольные проверки начались в более чем 80 воинских частях РВСН - Минобороны РФ
- 11:32 07.04.2021
- В России выявили 8 294 случая заражения коронавирусом за сутки
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать