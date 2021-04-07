Рекордный март Сбербанка: в преддверии выплаты самых больших дивидендов в стране Сбербанк объявил финансовые итоги I квартала
15:07 07.04.2021
За март 2021 года Сбербанк заработал чистую прибыль в размере 103,3 млрд руб. – это рекордный показатель для компании. Как следует из объявленных сегодня финансовых результатов банка по РСБУ, за минувший месяц рентабельность капитала составила 24,9%, рентабельность активов 3,6%. Продемонстрировать рекордный показатель по прибыли компании помогли сильная потребительская активность, сохранение высоких темпов роста розничного кредитования и стабильное качество кредитного портфеля.
Отчетность Сбербанка с такими позитивными результатами вышла в преддверии годового общего собрания акционеров, которое запланировано на 23 апреля. Предполагается, что на нем будет принято решение о выплате дивидендов за 2020 год. Сбербанк второй год подряд планирует выплатить акционерам самую крупную сумму дивидендов в РФ - 422,4 млрд руб., причем 50% из них — 211,2 млрд руб. – поступит в российский бюджет.
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