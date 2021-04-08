Первую в мире пересадка легкого от живого донора человеку с коронавирусом провели в Японии
08:10 08.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Ожидается, что первая в мире пересадка легких от живого донора станет многообещающим способом лечения пациентов с серьезными повреждениями легких", - говорится в опубликованном сообщении группы японских специалистов.
Женщине были пересажены части легких ее супруга и сына. Она заразилась коронавирусом в конце прошлого года, ее состояния постепенно ухудшалось, начали отказывать оба легких. Операция продлилась около 11 часов. В настоящее время пациентка и оба донора чувствуют себя хорошо.
Отмечается, что подобная операция была проведена впервые в мире - ранее больным коронавирусом пациентам легкие пересаживали только от доноров, находящихся в мозговой коме.
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