Арестованный за шпионаж в пользу РФ офицер имел ограниченный доступ к документам - министр
11:05 08.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Арестованный за шпионаж в пользу РФ итальянский военнослужащий Вальтер Биот имел ограниченный доступ к секретной информации о деятельности НАТО. Об этом заявил в четверг на заседании комиссий по обороне верхней и нижней палаты парламента Италии министр обороны Лоренцо Гуэрини.
"Этот офицер имел право видеть документы под грифами, но не документы, касающиеся операций и деятельности НАТО", - сказал министр, слова которого приводит агентство АНСА.
Глава Минобороны уточнил, что пока министерство не имело доступа к материалам дела и не может оценить степень секретности документов, якобы переданных Биотом сотруднику российского посольства.
Ранее адвокат находящегося под стражей офицера Роберто Де Вита сообщил корр. ТАСС, что его подзащитный не имел доступа к секретной информации. Он также указал, что пока материалов следствия немного и все документы должны быть тщательно проанализированы. При этом итальянские СМИ сообщали, что речь идет почти о 180 документах, 47 из которых касаются НАТО.
Биот был задержан вместе с сотрудником атташата посольства РФ 30 марта вечером на парковке в периферийном районе Рима. При них были обнаружены носитель данных и коробка с наличными деньгами. По решению итальянских властей сотрудник атташата и его руководитель - военный атташе - покинули страну. В Италии назвали произошедшее "враждебным актом" со стороны РФ. МИД России выразил сожаление в связи с высылкой дипломатов.
НОВОСТИ
- 11:20 08.04.2021
- Более трети россиян считают налоговое бремя чрезмерным - опрос
- 11:00 08.04.2021
- РФ не получала ноту США об увязке позиции по возвращению в ДОН с сигналом Москве - Лавров
- 10:32 08.04.2021
- В Чехии уволили главу минздрава после отказа закупить «Спутник V»
- 10:20 08.04.2021
- В военной части на территории Дагестана загорелся танк
- 10:05 08.04.2021
- В случае появления парашютистов с флагами РФ Кравчук готов "застрелить" их
- 10:00 08.04.2021
- США обсудили с рядом стран «рост военной активности РФ» у границ Украины
- 09:32 08.04.2021
- Четыре задержанных у колонии в Покрове арестованы на 8 и 9 суток
- 09:20 08.04.2021
- Два пакета санкций против «Северного потока – 2» одобрил Минюст США
- 09:05 08.04.2021
- В РФ вступили в силу изменения в правила выплаты пособия по безработице
- 09:00 08.04.2021
- Из США могут выслать российских дипломатов - Bloomberg
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать