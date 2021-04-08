США рассматривают возможность отправки военных кораблей в Черное море - ТВ

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США рассматривают возможность отправки военных кораблей в Черное море в ближайшие недели для демонстрации Украине своей поддержки. Об этом сообщил в четверг телеканал Си-эн-эн со ссылкой на источник в министерстве обороны страны.

По его словам, ВМС США и так регулярно направляют туда свой флот, однако такой шаг в настоящий момент будет означать "особое послание" для РФ. Он также отметил, что на такие меры американское руководство готовится пойти в связи с утверждениями о наращивании РФ сил вблизи границ Украины.

Источник Си-эн-эн подчеркнул, что в настоящий момент США не рассматривают наращивание сил РФ в качестве мер по подготовке к наступательным действиям. Однако, по его словам, в Пентагоне считают, что в случае, если ситуация изменится, США "готовы будут к ответным" действиям.

Кроме того, источник Си-эн-эн отметил, что США в соответствии с положениями конвенции Монтрё о статусе проливов Босфор и Дарданеллы должны за 14 дней до предполагаемого входа своих кораблей в акваторию Черного моря предупредить об этом Турцию. Телекомпания не располагает сведениями относительно того, поступало ли от Вашингтона соответствующее предупреждение.

Западные страны в последние дни неоднократно выражали обеспокоенность в связи с высказываниями украинских военных о наращивании сил РФ вдоль границы с Украиной. Как заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, перемещение российских войск по территории России не должно беспокоить другие государства, поскольку никак не угрожает им. Он также подчеркнул, что происходящее в Донбассе является внутриукраинским конфликтом, в котором российские войска никогда не участвовали.

Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе практически каждый день фиксировались перестрелки, в том числе с использованием минометов и гранатометов. Стороны возложили ответственность за обострение обстановки друг на друга. Президент России Владимир Путин 30 марта провел разговор в формате видеоконференции с французским коллегой Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. В числе прочего он выразил обеспокоенность в связи с дестабилизацией Киевом ситуации в Донбассе.