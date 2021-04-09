Байден снизит расходы на оборону США по сравнению с Трампом - Bloomberg

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден предложит урезать военный бюджет США на 7 млрд долларов по сравнению с цифрой, которую закладывала администрация его предшественника Дональда Трампа. Об этом в четверг сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники.

По его сведениям, Байден в пятницу представит предложения по государственным расходам в том числе и на оборону, согласно которым на нужды Пентагона будет необходимо потратить 715 млрд долларов. При этом администрация Трампа закладывала на оборонный бюджет 722 млрд долларов. Это станет шагом навстречу представителям Демократической партии, которые настаивают на сокращении военных расходов.

Как отмечает агентство, в реальном выражении снижение по сравнению с предложением администрации Трампа составит лишь 0,4% из-за инфляции.

Фискальный бюджет этого года впервые за долгое время не будет разделяться на военные и прочие расходы, что даст Конгрессу США возможность урезать оборонный бюджет и перераспределить его на другие нужды.