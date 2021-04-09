0
0
0
НОВОСТИ

Байден снизит расходы на оборону США по сравнению с Трампом - Bloomberg

10:20 09.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден предложит урезать военный бюджет США на 7 млрд долларов по сравнению с цифрой, которую закладывала администрация его предшественника Дональда Трампа. Об этом в четверг сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники.

По его сведениям, Байден в пятницу представит предложения по государственным расходам в том числе и на оборону, согласно которым на нужды Пентагона будет необходимо потратить 715 млрд долларов. При этом администрация Трампа закладывала на оборонный бюджет 722 млрд долларов. Это станет шагом навстречу представителям Демократической партии, которые настаивают на сокращении военных расходов.

Как отмечает агентство, в реальном выражении снижение по сравнению с предложением администрации Трампа составит лишь 0,4% из-за инфляции.

Фискальный бюджет этого года впервые за долгое время не будет разделяться на военные и прочие расходы, что даст Конгрессу США возможность урезать оборонный бюджет и перераспределить его на другие нужды.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:05 09.04.2021
Лидер ИГ был информатором США - WP
0
42
10:00 09.04.2021
Неподалеку от Луксора обнаружен древний город
0
51
09:45 09.04.2021
Собянин подвел итоги первых месяцев работы благотворительного сервиса mos.ru
0
74
09:32 09.04.2021
Кадыров стал старейшим по времени пребывания на посту главой российского региона
0
99
09:20 09.04.2021
Пентагон не подтвердил, что США рассматривают возможность отправки кораблей в Черное море
0
146
09:05 09.04.2021
У интернет-провайдеров начали происходить системные сбои из-за работы оборудования Роскомнадзора - СМИ
0
179
09:00 09.04.2021
Блинкен объясняет подход США к России политикой прагматизма - WP
0
172
22:40 08.04.2021
США рассматривают возможность отправки военных кораблей в Черное море - ТВ
0
616
22:00 08.04.2021
Готовившего нападение на школу в Волгограде подростка отправят в психиатрическую больницу
0
543
21:20 08.04.2021
Израиль отказывается сотрудничать с судом в Гааге - канцелярия Нетаньяху
0
644

Возврат к списку