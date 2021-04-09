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Росздравнадзор не зафиксировал смертей после применения российских вакцин от ковида

17:12 09.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Росздравнадзор не зафиксировал ни одного летального исхода после применения российских вакцин против коронавирусной инфекции, сообщила в пятницу журналистам глава ведомства Алла Самойлова.

"Мы осуществляем постоянный мониторинг безопасности применения вакцин для профилактики COVID-19. С начала применения нами не зафиксировано ни одного случая летального исхода, ставшего следствием применения российских вакцин от коронавируса, а частота нежелательных реакций составляет не более 0,1%", - сказала она.

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