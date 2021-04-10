В Стамбуле проходят переговоры президентов Турции и Украины - канцелярия Эрдогана
16:50 10.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Встреча президента Тайипа Эрдогана с Владимиром Зеленским проходит во дворце Хубер", - сказали в администрации Эрдогана.
Зеленский прибыл в субботу в Стамбул для участия в девятом заседании стратегического совета высокого уровня между Турцией и Украиной. Ожидается, что стороны обсудят турецко-украинские отношения, уровень стратегического партнерства во всех его аспектах, также могут быть приняты меры по развитию и углублению двустороннего сотрудничества.
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