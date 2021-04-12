SberPortal получил "Оскар в мире дизайна" - премию Red Dot Award
12:31 12.04.2021
Смарт-дисплей SberPortal получил сразу две награды одной из самых престижных в мировой дизайн-индустрии международной премии Red Dot Award 2021. Дисплей, созданный SberDevices совместно с дизайн-хаусом notAnotherOne, лидирует в категориях «Умное устройство» (первое российское устройство в этой категории) и «Промышленный дизайн». Представители Red Dot Award отметили исключительное качество конструкторского решения умного экрана SberPortal.
«SberPortal – результат слаженной работы большой команды, - отмечает старший вице-президент по новым цифровым поверхностям Сбербанка Константин Круглов. - Мы в SberDevices стремились создать устройство, которое надолго определит стандарт в категории смарт-дисплеев как с точки зрения эргономики, так и с точки зрения функциональности. SberPortal объединяет передовые технологии и современные тенденции промышленного дизайна в одном уникальном корпусе. Каждое решение, каждая деталь решают свою задачу, вместе превращаясь в сбалансированное многофункциональное умное устройство для дома».
«Red Dot Award — в своем роде Оскар в мире дизайна, и для нас большая честь стать лауреатами такой почетной награды, - говорит сооснователь и дизайн-директор notAnotherOne Игорь Михненко. - Ежегодно в конкурсе участвуют десятки тысяч кандидатов со всего мира, что делает нашу совместную победу со SberDevices еще более значимой. Мы благодарны доверию, оказанному NotAnotherOne командой SberDevices при разработке дизайна продукта и надеемся, что это не последняя награда, которой будет оценено это уникальное устройство».
Отраслевая премия Red Dot Award: Product Design присуждается с 1955 года за лучшие продукты более чем в 50 категориях. Торжественная церемония в нынешнем году состоится 21 июня в рамках Red Dot Design Week.
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