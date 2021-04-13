Российское посольство упрекнуло Госдепартамент в искажении памяти о Гагарине

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посольство России в США в понедельник упрекнуло Госдепартамент в искажении памяти о первом космонавте планеты Юрии Гагарине.

"С сожалением отмечаем, что уже не в первый раз Госдепартамент США демонстрирует беспамятство в том, что касается истории освоения космоса. Хотели бы напомнить, что Генеральная Ассамблея ООН объявила 12 апреля Международным днем полета человека в космос в память о советском космонавте Юрии Гагарине. В этот день 60 лет назад, в 1961 года он совершил первый в истории человечества орбитальный виток вокруг Земли", - говорится в комментарии, опубликованном в Facebook посольства "в связи с искажением Госдепом памяти о первом космонавте Земли".

Ранее Госдепартамент опубликовал на своей русскоязычной странице в Facebook сообщение по случаю 60-летия со дня первого полета человека в космос, не упомянув при этом имя Гагарина. Внешнеполитическое ведомство США также опубликовало сообщение по случаю юбилея на своей странице в Twitter, поздравив с праздником всех американских астронавтов и не упомянув первого советского космонавта.

Российское посольство напомнило, что бюст Гагарина представлен в Национальном музее воздухоплавания и астронавтики в Вашингтоне, памятники космонавту также установлены в Кливленде, Колорадо-Спрингс, Нью-Йорке, Хьюстоне и Чикаго. "Тысячи американцев, включая астронавтов и сотрудников NASA, ежегодно посещают эти мемориалы, чтобы почтить память советского космонавта", - подчеркивается в сообщении. Российское посольство также процитировало хранящееся в архивах Госдепартамента поздравительное послание 35-го президента США Джона Кеннеди, направленное советскому лидеру Никите Хрущеву после полета Гагарина. "Народ Соединенных Штатов разделяет удовлетворение народа Советского Союза в связи с благополучным полетом астронавта, представляющим собой первое проникновение человека в космос. Мы поздравляем вас, а также советских ученых и инженеров, сделавших это достижение возможным", - говорится в этом документе.

"Не далее как 9 апреля астронавт NASA Марк Ванде Хай отправился на Международную космическую станцию на носящем имя Юрия Гагарина российском корабле "Союз". Надеемся, что изложенные факты помогут американским дипломатам впредь не стесняться произносить вслух имя первого космонавта Земли", - подытожили в посольстве.

12 апреля в мире отмечают Международный день полета человека в космос. Исполнилось 60 лет с момента, как ракета-носитель "Восток" вывела на орбиту корабль "Восток-1", на борту которого находился советский космонавт Гагарин. Он стал первым человеком, побывавшим в космосе. "Восток-1" совершил один виток вокруг Земли, в тот же день Юрий Гагарин вернулся на Землю. Он катапультировался из спускаемого аппарата корабля и приземлился с помощью парашюта в Саратовской области.