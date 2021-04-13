Sber Private Banking поможет создавать эндаументы под ключ

12:15

Специальный сервис для создания фондов целевого капитала (эндаумент-фондов) под ключ запущен Sber Private Banking. Теперь клиенты компании смогут создавать фонды для оказания поддержки различным некоммерческим организациям объемом от 3 млн рублей.

«Сфера социальной поддержки и меценатства в России по аналогии с западными институтами движется в сторону умных моделей поддержки, - констатирует. первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. - Они подразумевают современный подход к менеджменту некоммерческой организации, структурированность в реализации проектов, диверсификацию финансового потока для более устойчивого развития. Некоммерческие организации должны иметь стратегию минимум на пять лет, понимать свои источники финансирования. К примеру, наши клиенты готовы поддерживать проекты, рассчитанные минимум на три года. Сервис по созданию эндаумент-фондов под ключ как раз призван помочь и клиентам, и тем, кому они помогают, обеспечить такой умный подход в реализации благих намерений».

Фонды целевого капитала формируются из пожертвований дарителей на бессрочной основе. Собранные финансы не тратятся, а инвестируются и приносят доход получателю, например, школе, вузу или музею. Sber Private Banking готов взять на себя полный цикл создания эндаумента (подготовку необходимой документации, регистрацию фонда, подбор компании для обеспечения функционирования фонда, создание и реализацию инвестиционной стратегии, подготовку необходимой отчетности). Срок действия фонда — от 10 лет.

Разработкой и реализацией инвестиционной стратегии эндаумент-фондов занимается «Сбер Управление Активами» — крупнейшая управляющая компания на российском рынке, которая сотрудничает с такими крупными фондами, как музей современного искусства «Гараж», Российский фонд культуры и Фонд развития балетного искусства Бориса Эйфмана. Доходность эндаумент-фондов под управлением «Сбер Управление Активами» в 2020 году составляла 8,6-10,6%.