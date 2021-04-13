Глава МИД Украины заявил, что в отношениях с США начался "новый день"

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина и США в двусторонних отношениях начали "новый день". Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, говоря о его итогах проведенной во вторник в Брюсселе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"Я очень удовлетворен встречей с Тони Блинкеном и нашим разговором. Мы час спокойно обсуждали все наши ключевые вопросы повестки дня. <...> Если помните, после первого телефонного разговора с ним я написал, что начнется новый день в отношениях между Украиной и Америкой. Сегодня уже могу уверенно сказать, что день начался и мы уже его уверенно проживаем", - отметил Кулеба в видеообращении, которое разместил на своей странице в "Фейсбуке".