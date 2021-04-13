Глава МИД Украины заявил, что в отношениях с США начался "новый день"
18:40 13.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина и США в двусторонних отношениях начали "новый день". Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, говоря о его итогах проведенной во вторник в Брюсселе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
"Я очень удовлетворен встречей с Тони Блинкеном и нашим разговором. Мы час спокойно обсуждали все наши ключевые вопросы повестки дня. <...> Если помните, после первого телефонного разговора с ним я написал, что начнется новый день в отношениях между Украиной и Америкой. Сегодня уже могу уверенно сказать, что день начался и мы уже его уверенно проживаем", - отметил Кулеба в видеообращении, которое разместил на своей странице в "Фейсбуке".
НОВОСТИ
- 19:23 13.04.2021
- Президенты России и США обстоятельно обсудили состояние двусторонних отношений - Кремль
- 19:20 13.04.2021
- Рубль немного укрепился на фоне телефонного разговора Путина и Байдена
- 19:10 13.04.2021
- Госпрограмма вооружений получит на свои нужды 21-22 трлн руб - Ельчанинов
- 19:00 13.04.2021
- Америка собирается вывести все свои войска из Афганистана к сентябрю - СМИ
- 18:47 13.04.2021
- Путин и Байден по телефону обсудили региональные и глобальные проблемы
- 18:43 13.04.2021
- Байден предложил Путину провести встречу в третьей стране
- 17:40 13.04.2021
- Навальный переведен из медсанчасти в отряд колонии в связи с улучшением здоровья - УФСИН
- 17:12 13.04.2021
- Генсек НАТО не ответил, сможет ли Киев вступить в альянс, не контролируя своей территории
- 17:00 13.04.2021
- Власти должны получать не "причесанные", а объективные данные о проблемах россиян - Путин
- 16:32 13.04.2021
- Главным редактором агентства Рейтер впервые за 170 лет назначена женщина
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать