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Путин заявил, что сделал вторую прививку от ковида

14:00 14.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин заявил, что сделал прививку от коронавируса вторым компонентом препарата.

"Прямо сейчас <...> я сделал вторую прививку", - сообщил Путин в среду на заседании попечительского совета Русского географического общества.

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