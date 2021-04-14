Путин заявил, что сделал вторую прививку от ковида
14:00 14.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин заявил, что сделал прививку от коронавируса вторым компонентом препарата.
"Прямо сейчас <...> я сделал вторую прививку", - сообщил Путин в среду на заседании попечительского совета Русского географического общества.
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