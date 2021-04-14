Провести у себя встречу Путина и Байдена готовы Финляндия, Австрия и Исландия
14:12 14.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Финляндия проинформировала Москву и Вашингтон о том, что готова провести у себя возможный саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
"Финляндия всегда предлагала свои дипломатические услуги. Что касается этой возможной встречи, то обеим сторонам была представлена готовность к ее организации", - сообщила в среду газете Iltalehti канцелярия президента Финляндии.
По данным издания, свои услуги предложили также Австрия и Исландия.
В телефонном разговоре во вторник Байден предложил Путину встретиться в ближайшие месяцы в третьей стране".
Ранее глава Российского государства встречался в Финляндии с американским коллегой Дональдом Трампом в 2018 году.
В феврале глава МИД Финляндии Пекка Хаависто (Pekka Haavisto) заявил международным СМИ, что его страна готова провести у себя возможный саммит. Однако тогда конкретные планы этой возможной встречи еще не стали достоянием общественности.
Тем временем в Кремле считают, что пока рано говорить о конкретных сроках и месте проведения возможной встречи Путина и Байдена.
"Пока преждевременно говорить об этой встрече в плане конкретики, это новое предложение, и оно будет изучаться, будет проводиться анализ", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в среду.
Так он ответил на вопрос, есть ли в Кремле понимание, где и когда может состояться встреча Путина и Байдена, которую президент США предложил провести в ходе телефонного разговора с президентом РФ, состоявшемся накануне.
Песков напомнил, что лидеры условились, что тема подготовки такой встречи будет изучаться по дипломатическим каналам. Он добавил, что после этого можно говорить о какой-то конкретике.
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