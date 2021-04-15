Правительство дополнительно выделит 5 млрд руб. на льготное автокредитование
10:00 15.04.2021 Источник: Коммерсант.ru
В Минпромторге полагают, что теперь средств на льготы хватит до конца года, но, судя по историческим данным, речь может идти скорее о нескольких месяцах.
НОВОСТИ
- 11:05 15.04.2021
- Россия не исключает наступления талибов после решения США об отсрочке вывода войск - Кабулов
- 11:00 15.04.2021
- Конвенция Монтре продолжает применяться, но она не касается канала "Стамбул" - МИД Турции
- 10:32 15.04.2021
- Украина планирует построить несколько патронных заводов
- 10:20 15.04.2021
- Россиян предупредили о росте цен на конфеты и вафли
- 10:05 15.04.2021
- Причиной смерти Джорджа Флойда назвали проблемы с сердцем
- 09:32 15.04.2021
- Россия должна отказаться от усиления войск у границ с Украиной, считают Меркель и Байден
- 09:20 15.04.2021
- Навальный подает в суд на колонию из-за вырезанной в газете статьи
- 09:05 15.04.2021
- По сообщениям турецких СМИ, США отозвали запрос на прохождение Босфора двух своих эсминцев
- 09:00 15.04.2021
- США намерены ввести санкции против госдолга России - СМИ
- 08:10 15.04.2021
- Вопреки рекомендациям помощников Байден принял решение о выводе войск США из Афганистана - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать