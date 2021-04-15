Кораблям США придется снова уведомлять Турцию о проходе в Черное море - глава МИД Турции

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США в соответствии с нормами конвенции Монтрё должны будут снова уведомлять Турцию о намерении пройти через Босфор в Черное море. Об этом в четверг заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу Эн-ти-ви.

"Если сегодня [в четверг] корабли США не пройдут проливы, придется снова начинать 15-дневный период уведомления о проходе. Допускается трехдневная задержка. Если в течение трех суток корабли не проходят, снова нужно уведомлять за две недели о намерении пересечь пролив", - сказал он.

Два эсминца ВМС США должны были 13-14 апреля проследовать в Черное море. Однако в среду поступили данные, что корабли не прошли и, возможно, отменили эти планы. Чавушоглу заявил, что "Турция получила от США только устное подтверждение этого".