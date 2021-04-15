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НОВОСТИ

Суд приговорил к 4 годам общего режима рэпера Гулиева, сбившего пешеходов в центре Москвы

14:32 15.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суд приговорил рэпера Эльмина Гулиева, сбившего пешеходов на Остоженке, к 4 годам лишения свободы. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь Хамовнического суда Москвы Ираклий Сохадзе.

"Приговорен к 4 годам общего режима", - сказал он.

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