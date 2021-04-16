Байден сказал, в каком случае он готов принять "дальнейшие меры реагирования" в отношении России

00:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден выразил уверенность в том, что и российский, и американский народы стремятся к миру.

"И россияне, и американцы - гордый и патриотичный народ. И я считаю, что российский народ, как и американский народ, заинтересован в мирном и безопасном будущем для нашего мира", - сказал он в четверг, выступая в Белом доме с речью, посвященной политике США в отношении РФ.

"Соединенные Штаты не собираются начинать цикл эскалации [отношений] и конфликт с Россией. Мы хотим стабильных и предсказуемых отношений. Если Россия продолжит вмешиваться в нашу демократию, я готов принять дальнейшие меры реагирования", - сказал Байден.

