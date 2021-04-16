Европа не станет, вслед за США, вводить санкции против суверенного долга РФ - СМИ

00:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз (ЕС) исключает в настоящий момент введение санкций против суверенного долга России вслед за аналогичным решением США. Об этом заявил ТАСС в четверг дипломатический источник в постпредстве одного из государств ЕС в Брюсселе.

"Вопрос о санкциях против госдолга России не стоит на повестке дня институтов ЕС, он сейчас не обсуждается, и ни одна страна ЕС не предлагала подобных мер", - сказал он.